26日日股幾乎沒有什麼大幅變化，因為市場對全球通脹前景與日本商業活動重啟產生不確定性。因此，大盤從四個月低點的反彈動力，現已漸漸熄火。日經指數小漲88.21點或0.31%，收28,642.19點。從19日開始，已連續5日都走高。同時，東證指數也小漲1.15點或0.06%，收1,920.67點。

日經指數的技術線型上有雙壓，近的來說是25日均線28,717點，遠一點的則是百日均線28,933點。

外資券商CLSA認為，現在市場上很多投資人都是在狹幅區間交易。由於MSCI（明晟）指數26日開始進行調整，因有29家日本公司被剔除，故大盤上攻動能熄火。

市場對股市要再大漲存疑，因為美國與其它地區通脹風險加溫，各央行將可能不再大灑錢，隨時將緊縮貨幣。

因日本政府執意要在七月復辦東奧，日本大部分民眾都持反對聲浪，且擔心新冠病毒會因此再度大幅擴散。

大盤中，只有三分之一的股票上漲，而近三分之二是下跌的。

人力資源業者Recruit Holdings漲2.6％並創歷史新高，因曾宣布獲利優於預期的好消息過。網路業者Z控股交投熱絡，更是漲了3.4％，Panasonic也漲3.6％。

至於表現差的，莫屬今年一度出現大反彈，並遭到獲利了結的鋼鐵族群，日本製鐵跌4.4％，神戶製鋼也收跌3.5％。

(時報資訊)