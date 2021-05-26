裕隆母公司看今年大陸車市預估可比去年成長3.9%，裕日車(2227)金雞母東風日產汽車今年銷售目標128萬輛，高於去年的121萬輛；若順利達標，依據獲利狀況來認列，審慎樂觀會比去年更好。

裕隆集團今日舉行法說會，預計今年台灣車市比去年減少約3.8%，大陸車市則是預估可比去年成長3.9%，暫與4月法說會時的預估維持不變。

裕日車第一季台灣市場銷售約8700輛；轉投資中國市場銷售25.9萬輛，已恢復到2019年同期之水準；裕日車轉投資東風日產汽車今年全年的銷售目標128萬輛，比去年121萬輛成長約5.8%。

裕日車第一季毛利率11.29%，季減0.9個百分點、年減3.09個百分點，稅後淨利8.09億元，季減7成、但年增3.52倍，EPS 2.7元。公司表示，第一季獲利較去年第四季衰退，主要受到今年開始各車型使用歐六零件，成本提升，加上近期原物料成本上升，墊高成本所致。今年開始導入歐六車型，成本增加，原物料成本上漲，航運運費也在調漲，加上又有疫情影響，上述因素都是可能影響獲利的原因。

裕日車表示，目前終端售價都沒有調漲，但最近調漲壓力的確很大，將繼續評估。

針對本土疫情加劇，是否有下修全年市場預估的可能？裕日車表示，依現在疫情狀況來看，銷售會受影響，但程度還要看疫情狀況，現階段還無法評估是否下修全年市場。

針對新能源車布局，在台灣部分，裕日車之前已經導入leaf，正積極評估導入第二代leaf跟e-power。大陸部分要看東風日產的作法，據悉已積極導入新能源車。

(時報資訊)