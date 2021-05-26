Arm今(26)日舉辦新品發表會，一口氣發表3款基於V9指令集的微架構，包括Cortex-X2、Cortex-A710、Cortex-A510，預計終端產品會在2022年問世。

Arm資深副總裁暨終端產品事業群總經理Paul Williamson表示，Arm致力於將Armv9架構推廣到各個領域，並透過系統層級的優化設計讓效能極大化，而安全、特定處理的優點，意味Arm架構的運算正在建構超越智慧手機的市場領先地位，並利用行動生態系帶來的龐大規模，打造筆電、桌上電腦、雲端與更多領域的領先解決方案。

Arm全新的全面運算解決方案採用全方位的、擴及整個系統的優化方式，橫跨硬體IP、實體IP、軟體、工具與標準，為Arm的夥伴提供最寬廣的選擇，以因應消費性終端裝置市場的不同市場區隔、多元應用場景以及不同的價格帶。

Arm Cortex-X2是目前效能最強大的CPU，與今日旗艦級的安卓智慧手機相比，它的效能足足提升30%，除了峰值效能，Cortex-X2可以經由不同的擴充組態來滿足高階智慧手機或筆電間的需求，讓Arm的夥伴可以依據應用市場需求，設計特定的運算。

Arm Cortex-A710是Arm第一顆基於Armv9架構的「大核」CPU，與Cortex-A78相比，能源效率提升30%、且效能增加10%。透過這些效能與效率的提升，用戶在智慧手機運行耗用龐大資源的應用時，仍可享受最佳的體驗，同時能運行得更久。

Arm同時發表Arm Cortex-A510，這是四年來首次推出的高效率「小核」核心，其效能不但增加35%，機器學習效能更提升3倍以上。這個效能表現逼近幾年前發表的上一代「大核」核心的效能，極為適合運用於智慧手機、家用與穿戴裝置。

Arm表示，為了支援整個生態系對效能的需求，到2023年所有運用於行動裝置的「大核」與「小核」核心，都將一律採用64位元，Arm已看到全球的合作夥伴正努力確保所有應用程式在2021年底前，具備64位元的支援性。

Arm的合作夥伴包括King、聯發科、三星、Unity以及Zoom等，聯發科(2454)技術長周漁君表示，從智慧手機、平板電腦到Chromebook筆電等行動裝置，已經改變我們互動、工作和學習的方式。Arm的全面運算解決方案以更高的運算效能、更優異的系統效率、以及更強化的安全性，為未來的行動領域帶來令人興奮的新進展，聯發科期待與Arm持續合作，共同提升下一代娛樂、教育和生產力的使用者體驗。

(時報資訊)