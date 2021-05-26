金門縣府在尚義機場設置的快篩站，在經歷日前遭拆除的風波後，今天下午終於順利復設啟用。（縣府提供）

醫療衛生單位事先演練過程，現場有條不紊進行採檢。（縣府提供）

自願快篩的旅客下機後，即由專人引導至快篩區域。（縣府提供）

金門縣府在尚義機場設置的快篩站，在經歷日前遭拆除的風波後，今天下午終於順利復設啟用。（縣府提供）

楊鎮浯縣長強調，目前已談妥的防疫旅館逾100間，一切都有完整準備。（縣府提供）

中央開放金馬澎離島3縣自願性採檢，金門縣府在尚義機場設置的快篩站，在經歷日前遭拆除的風波後，今天下午終於順利復設啟用。但鄉親仍盼望有好疫苗可打，以免防疫淪為做半套，隨時可能出現破口。

楊鎮浯縣長視察快篩站作業時指出，快篩有3級的適用對象，第1就是跟確診者的接觸有足跡重疊，第2就是來自台灣熱區，第3就是自覺有症狀疑慮者，相關單位事先均有熟悉演練，整個流程有條不紊順暢進行，包括後續的配套都有充分準備，也獲得金門縣醫師公會的支援。

楊鎮浯說明，旅客在機上就有廣播宣導，下機後通過縣府在機場設置，全台首座可自動量溫和殺菌的智慧型清消門後，即由專人引導至快篩區域，若有狀況立即送到金門醫院來做進一步的PCR，再視結果送集中檢疫場所和再做進一步處理。

楊鎮浯表示，目前已談妥的防疫旅館逾100間，縣府並訂定鼓勵旅館、民宿加入的獎勵辦法，也有很多業者表達合作的意願，在相當的基礎量能之外，還有再擴大增加的空間。

民眾對於金門離島可以開篩採檢，普遍表示支持，不少人肯定讓鄉親多一分保障，但也有人認為安心多於實際，應該在台灣機場就設置快篩站，阻絕病毒和潛在感染者入境才對，同時也期待縣府加快採購疫苗的申請，更盼望中央不要再以任何理由阻擋。

(中時 )