國內疫情嚴峻，不少民眾一身體不舒服，就會選擇撥打119叫救護車，但近期全台有多地的消防員反應，把民眾送到醫院後，健保卡一插、醫師深入詢問，才發現有居家檢疫、或是曾與確診者接觸的情況。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，一定要誠實充分告知。

消防局勤務指揮中心派遣台接到119電話時，多會先詢問TOCC，也就是旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，但由於救護車上沒有辦法使用健保卡、民眾提供的資訊也無法即時查核，容易造成民眾刻意隱匿的情況。

近期北部地區疫情嚴峻，就有消防隊員反應，抵達現場後，患者意識不清，同仁到現場問患者家屬有沒有相關旅遊史、接觸史，家屬當下都說沒有，但後來到醫院才坦承上星期有與確診者密切聚會多次，後來病患與家屬快篩後都為陽性，直接讓救護車上的救護人員曝露在風險之下。

陳時中指出，要呼籲民眾在呼叫119的時候，如果民眾有過去的接觸史等相關的情況，應誠實告知救護人員，有事先告知，救護人員能預先準備周全、也可以準備相對應的急救，為了自己的健康，誠實告知比較好。

副指揮官陳宗彥也呼籲大眾，特別是雙北地區的民眾，現在119同仁負擔很大，所以還是要提醒一定要審慎來運用119提供給大家的急救需要，真的有緊急救護上的需要時，再來撥打119。

(工商 )