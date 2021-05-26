因應疫情嚴峻，民眾防疫物資需求殷切，台灣菸酒公司指出，從5月14日以來，台酒增加酒精生產較去年同期多1.5倍，以五個酒廠增加酒精產線、兩班制生產供應，保證每天供應不斷貨，目前每日產能約40萬瓶，預計本周配送數量為220萬瓶左右，可說是供應無虞。

台灣菸酒公司指出，台酒五大酒廠包括台南隆田、嘉義、花蓮、台中、宜蘭等皆有生產酒精，供應通路包括四大超商、全聯、家樂福、大潤發、楓康、社區藥局、丁丁藥局、康是美、屈臣氏、宜花地區統冠及喜互惠。

至於生產和配送的數量落差，台灣菸酒公司表示，主要是台酒公司的酒精配送到各通路會先進各家的統倉，各家統倉配送到各分點會有2天的時間落差；民眾也可洽台酒直營門市通路排隊購買。

台酒表示，台酒公司直營的營業所、便利店等，民眾一人都可以買到三瓶，台酒已增加防疫熱區的數量分配。台酒公司保證天天加量生產不斷線，市場酒精供應無虞。

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(工商 )