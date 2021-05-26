桃園市26日新增24起本土確診案例，桃園市長鄭文燦證實，桃園區公所主管也確診，累積達3人染疫，289位員工仍有100位採檢結果將於下午出爐，另外市府外包廠商也確診，曾近距離接觸的工務局同仁也全採檢監控。衛生局長王文彥直言，雙北疫情爆發以來，桃園近半是萬華活動史，但有高達32％是確診者接觸，可見第二波感染持續增加中，「喝酒、聚餐沒一個倖免，幾乎百發百中！」呼籲市民保持警戒，非必要勿外出。

鄭文燦表示，桃園區公所昨有2檔案室員工確診，另一位家住新北的主管也於今日接獲新北通知確診，目前3人都屬輕症，雖然3人相對沒有接觸民眾，但全區公所仍暫停洽公、居家上班3天，289位員工都已完成採檢，目前採檢結果都是陰性，最後一批100人下午檢驗報告出爐後也會對外公布，另外同一間辦公空間的同仁已居家隔離14天，也會二度採檢。

鄭文燦也提到，有市府外包廠商的員工也確診，雖然廠商不在桃園，但有承包工務局委託的工程，工務局曾近距離接觸過確診外包商的同仁都會安排採檢，他不諱言，市府各單位執勤過程有一定風險，要求所有公務員落實和貫徹自我保護。他也強調市府會盡全力保護員工，目前居家辦公人數提升快，也會盡量減少會議跟群聚，保有防疫能量。

王文彥則說，桃園今新增21例確診、另校正回歸3例，年齡介於不滿10歲至80多歲之間，他直言桃園疫情有些微上升，從12日累積至26日，188例中有128例知道感染源，其中62位、48％將近一半有萬華活動史，值得注意的是，確診者接觸、也就是家人親友群聚者也有41人、32％，「相當多！」，其他就是獅子會、酒店或醫院感染，可見第二波感染增加中，懇求市民落實防疫規範，減少外出、親友聚餐，保持警戒規定。

王文彥也提到，目前3家酒店都未新增個案，金沙酒店含外縣市累計6人確診、維納斯時尚會館累積8人染疫，至於酒店男公關跨足的平鎮宮廷商務酒店，目前先匡列20人採檢中。他直言，雖然21種業別全歇業，但還是有酒店冒險營業，非常不應該，連指揮官陳時中也感慨，呼籲市民關鍵時間點要拿出良心、在家休養，強調喝酒動作非常危險，「這段時間喝酒飲宴者沒一個倖免，幾乎百發百中！」，呼籲不要出門。

鄭文燦也說，酒店喝酒或聚餐敘舊都很容易飛沫感染，三級管制期間社會活動密度要大幅下降，若未採取高強度管制，確診個案會像滾雪球等比級數成長，因此務必切斷病毒傳播鏈、堅守防疫能量，重申若有違規營業一定從重處分，希望市民支持。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )