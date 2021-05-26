世界第二大電腦展的「台北國際電腦展（COMPUTEX）」，因應疫情推出線上智慧平臺「2021 Virtual」，將於5月31日至6月30日正式開展。主辦單位外貿協會今發布 COMPUTEX 2021 Virtual三大觀展必看亮點，要給與會者全新數位化體驗。

第一亮點是「前瞻趨勢話題最前線 重量級講師剖析全球產業脈動」，擔綱序幕的CEO Keynote，今年請來Arm執行長 Simon Segars、AMD 總裁暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）、美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra、Supermicro總裁暨執行長梁見後，暢談全球最新 AI 高效能運算技術發展趨勢。

亮點之二是「智慧虛擬展示互動零距離 創新科技如在身邊」，展場運用 AI 與自動化技術創建最佳的數位用戶旅程，提供個人化的互動觀展體驗。指標大廠宏碁也將於5月27日全球記者會發表最新產品、展示子公司於智慧城市、AI及企業用解決方案；ZOTAC 帶來一系列創新產品包括顯示卡、迷你電腦 MAGNUS ONE ECM53060C等產品。

此外，為協助新創團隊躍登國際舞台的InnoVEX 新創與創新展區，今年除了連續多年設館的法國、韓國、荷蘭外，歐洲復興開發銀行（EBRD）更首次帶領來自 7 個國家的 17 家廠商設立專館參展。

第三個亮點是「即時對話、媒合會議加乘精準推薦 跨國商機一線牽」，貿協表示，為極大化廠商參展效益，COMPUTEXVirtual 提供視訊洽談、會議預約與即時文字對話機制，以提升媒合機會。

COMPUTEX 今年進入40 歲，每年吸引超過 4 萬名的國際買主來台參觀及採購，是國際指標廠商選擇公布新產品的平台。

(中時 )