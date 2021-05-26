因中央流行疫情指揮中心於昨（25）日宣布三級防疫警戒延長至6月14日，為避免傳統市場人潮擁擠造成防疫破口，本(26)日新北市蘆洲區公所會同蘆洲分局針對早市、傳統市場及晚市，實施人流管制、實聯制，實施聯合稽查，針對轄內市場加強查察進行人流管制，如果無法做到實聯制，就會要求攤商不要營業。

本(26)日上午9至12時，蘆洲警方穿戴齊全防疫裝備（口罩、護目鏡、臉罩、手套及隔離衣）以保障同仁執勤安全，聯合稽查三蘆市場（水流公市場）、湧蓮商圈、永平市場，請消費者於市場或攤販入口處掃描QR CODE填寫基本資料，若沒有攜帶手機也需填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等，本勤務執行完畢後蘆洲警並於將相關防疫裝備消毒並依規定處置。

蘆洲警呼籲行政院推出的「簡訊實聯制」不會留下任何個人資料，店家也不會收到任何資料，僅傳送簡訊予民眾自己的電信業者，且只保留28天後銷毀，除非因疫調所需才會提供，使疫調人員在疫調時能掌握可能的感染足跡，如果在市場出入口無法做實聯制，攤商也可自己做，嚴防破口，保護自己，也保護他人。

(中時 )