台中市泰安國小附幼傳染鏈擴大，今日新增5例本土病例。其中43歲老師曾到馬岡黃昏市場購物，而昨確診個案39歲家長，曾到大雅第一市場購物，當地2大市場接連爆出確診者足跡，環保局已完成環境消毒，但不少攤商嚇得暫時收攤「自主停業」，許多婆媽也轉移陣地。
台中市疫情指揮中心公布「案5635」為泰安附幼43歲女老師，家住大雅區，近期無旅遊史，5月19日下午曾至馬岡黃昏市場購物。5月21日在家分流上班，5月22、23日陸續出現咳嗽、喉嚨痛症狀，5月24日採檢陽性，當日與大女兒「案5444」共同收治醫院隔離治療。
於西屯邊陲的泰安國小附設幼兒園因地緣關係，許多教職員、學童居住在大雅區，不只馬岡黃昏市場有確診者足跡，昨日公布的案5447曾到過大雅第一市場。當地早市、黃昏市場接連被確診者走過，引發攤商恐慌，多數「自主停業」，消息傳開，採購的婆媽也少了許多。
(中時 )
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