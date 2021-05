2021 年台北國際電腦展(COMPUTEX)將以全新面貌「COMPUTEX 2021 Virtual」於 5 月 31 日至 6 月 30 日正式開展。主辦單位外貿協會首次打造線上智慧平臺—#COMPUTEXVirtual,聯手國際指標大廠突破時空限制,共同建構全球科技生態系。外貿協會提前揭露 COMPUTEX 2021 Virtual 觀展必看亮點,為全新智慧展覽體驗提前熱身。

【亮點一:前瞻趨勢話題最前線 重量級講師剖析全球產業脈動】

COMPUTEX 2021 Virtual 由萬眾矚目的 CEO Keynote 揭開序幕,Arm 執行長 Simon Segars、AMD 總裁暨執行長蘇姿丰(Lisa Su)博士、美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra、Supermicro 總裁暨執行長梁見後(Charles Liang)和 NXP Semiconductors 總裁暨執行長 Kurt Sievers 自 5 月 31 日至 6 月 2 日期間相繼登場,暢談全球最新 AI 高效能運算技術發展趨勢。

以「開創智慧新局 The New Era of Intelligence」為題的 COMPUTEX Forum,將於 6 月 2 日至 6 月 3 日舉行,全球領先資通訊專家將齊聚一堂剖析疫後新策略,共同解析產業動向,並聚焦 AI、5G、IoT、電動車等關鍵應用,解鎖量子電腦發展趨勢,全方位探討前瞻科技的無限應用。

【亮點二:智慧虛擬展示互動零距離 創新科技如在身邊】

由外貿協會打造的線上展覽平臺 #COMPUTEXVirtual,運用 AI 與自動化技術創建最佳的數位用戶旅程,提供個人化的互動觀展體驗,讓參觀者即時且高效取得國內外大廠的最新產品資訊。指標大廠宏碁將於 #COMPUTEXVirtual 線上展展出於 5 月 27 日 [email protected] 全球記者會發表之最新產品,並將展示子公司於智慧城市、AI 及企業用解決方案;ZOTAC 帶來一系列創新產品包括顯示卡 ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 AMP Extreme Holo,以及屢獲殊榮的迷你電腦 MAGNUS ONE ECM53060C 等;而致力與全球創業社群建立夥伴關係的時代基金會,今年在 #COMPUTEXVirtual線上展成立「Garage+ 遇見全球創業之星」專館,打造「人工智慧及大數據應用、數位醫療及教育科技、物聯網與能源」三大展區,為企業搶先佈局未來新機。

此外,為協助新創團隊躍登國際舞台,#COMPUTEXVirtual 開設 InnoVEX 新創與創新展區(#InnoVEXVirtual),匯聚各國新創隊伍,強化國際鏈結,共同凝聚創新能量;今年除了連續多年於 InnoVEX 展區籌組國家館的法國、韓國、荷蘭等國持續力挺外,歐洲復興開發銀行(EBRD)更首次帶領來自 7 個國家的 17 家廠商設立專館參展。

【亮點三:即時對話、媒合會議加乘精準推薦 跨國商機一線牽】

為極大化廠商參展效益,#COMPUTEXVirtual 提供視訊洽談、會議預約與即時文字對話機制,多管道促進參展商及買主互動,提升媒合機會。此外,參展商亦可鎖定目標族群精準推播相關產品資訊,利用自動化與個人化功能,推薦參觀者最貼近其需求的產品與活動資訊。

COMPUTEX 2021 Virtual 集結全球科技與新創廠商,共同打造科技生態系,透過智慧展覽平臺,帶給所有與會者全新數位化體驗。 #COMPUTEXVirtual 線上展觀展以及COMPUTEX CEO Keynote 與 COMPUTEX Forum皆開放免費報名。

