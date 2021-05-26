2021 年台北國際電腦展（COMPUTEX）將以全新面貌「COMPUTEX 2021 Virtual」於 5 月 31 日至 6 月 30 日正式開展。主辦單位外貿協會首次打造線上智慧平臺—#COMPUTEXVirtual，聯手國際指標大廠突破時空限制，共同建構全球科技生態系。外貿協會提前揭露 COMPUTEX 2021 Virtual 觀展必看亮點，為全新智慧展覽體驗提前熱身。

【亮點一：前瞻趨勢話題最前線 重量級講師剖析全球產業脈動】

COMPUTEX 2021 Virtual 由萬眾矚目的 CEO Keynote 揭開序幕，Arm 執行長 Simon Segars、AMD 總裁暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）博士、美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra、Supermicro 總裁暨執行長梁見後（Charles Liang）和 NXP Semiconductors 總裁暨執行長 Kurt Sievers 自 5 月 31 日至 6 月 2 日期間相繼登場，暢談全球最新 AI 高效能運算技術發展趨勢。

以「開創智慧新局 The New Era of Intelligence」為題的 COMPUTEX Forum，將於 6 月 2 日至 6 月 3 日舉行，全球領先資通訊專家將齊聚一堂剖析疫後新策略，共同解析產業動向，並聚焦 AI、5G、IoT、電動車等關鍵應用，解鎖量子電腦發展趨勢，全方位探討前瞻科技的無限應用。

【亮點二：智慧虛擬展示互動零距離 創新科技如在身邊】

由外貿協會打造的線上展覽平臺 #COMPUTEXVirtual，運用 AI 與自動化技術創建最佳的數位用戶旅程，提供個人化的互動觀展體驗，讓參觀者即時且高效取得國內外大廠的最新產品資訊。指標大廠宏碁將於 #COMPUTEXVirtual 線上展展出於 5 月 27 日 [email protected] 全球記者會發表之最新產品，並將展示子公司於智慧城市、AI 及企業用解決方案；ZOTAC 帶來一系列創新產品包括顯示卡 ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 AMP Extreme Holo，以及屢獲殊榮的迷你電腦 MAGNUS ONE ECM53060C 等；而致力與全球創業社群建立夥伴關係的時代基金會，今年在 #COMPUTEXVirtual線上展成立「Garage+ 遇見全球創業之星」專館，打造「人工智慧及大數據應用、數位醫療及教育科技、物聯網與能源」三大展區，為企業搶先佈局未來新機。

此外，為協助新創團隊躍登國際舞台，#COMPUTEXVirtual 開設 InnoVEX 新創與創新展區（#InnoVEXVirtual），匯聚各國新創隊伍，強化國際鏈結，共同凝聚創新能量；今年除了連續多年於 InnoVEX 展區籌組國家館的法國、韓國、荷蘭等國持續力挺外，歐洲復興開發銀行（EBRD）更首次帶領來自 7 個國家的 17 家廠商設立專館參展。

【亮點三：即時對話、媒合會議加乘精準推薦 跨國商機一線牽】

為極大化廠商參展效益，#COMPUTEXVirtual 提供視訊洽談、會議預約與即時文字對話機制，多管道促進參展商及買主互動，提升媒合機會。此外，參展商亦可鎖定目標族群精準推播相關產品資訊，利用自動化與個人化功能，推薦參觀者最貼近其需求的產品與活動資訊。

COMPUTEX 2021 Virtual 集結全球科技與新創廠商，共同打造科技生態系，透過智慧展覽平臺，帶給所有與會者全新數位化體驗。 #COMPUTEXVirtual 線上展觀展以及COMPUTEX CEO Keynote 與 COMPUTEX Forum皆開放免費報名。

(科技)