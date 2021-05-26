基隆市政府日前公布3間醫院設置快篩站，但昨天又說僅基隆市立醫院進行快篩，讓民眾霧煞煞，對此，衛生局長吳澤誠親自說明，基隆原有4個篩檢站，皆可進行PCR檢測和快篩，而市立基隆醫院新成立的篩檢站，是專責快篩，目前已有334人預約。

基隆市確診數持續攀升，吳澤誠說，本土疫情爆發時，基隆已在三軍總醫院基隆分院、基隆礦工醫院、基隆醫院、基隆長庚醫院設置篩檢站，皆提供PCR檢測和快篩，為降低PCR量能，前天在基隆市立醫院設快篩站，並訂為專門負責快篩的院所。

吳澤誠指出，若未來快篩量過多，導致基隆市立醫院無法負荷時，會先行轉給三軍總醫院基隆分院、基隆礦工醫院進行協助；而目前快篩採線上預約，衛生局會提供QR CODE給民眾使用，並於每日下午3時陸續通知隔日篩檢時間及地點。

吳澤誠提及，目前已有約334人預約快篩，已約診270人，其中採檢93人，僅1人陽性，今天預計可以採檢100人，預估在明、後天所有預約民眾都能篩檢完畢，並會定時在網路上公布結果。

(中時 )