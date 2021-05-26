台北市快篩陽性者數攀升，台北市副市長黃珊珊今宣布，市府將成立專責計程車隊，後送快篩陽性、無症狀患者返家隔離，以及協助檢測後Ct值仍小於30的確診病人至集中檢疫所，由於風險較過往高，因此司機裝備會有所升級，現有40位運將報名，訓練後即可上線。

黃珊珊指出，過往的防疫計程車，是接送居家檢疫者去就醫或到其他住所，無須太高規格的防護和訓練，但新成立的專責計程車，將載送恐為快篩陽性，但不需要住院、去集中檢疫所的無症狀患者回家隔離，因為市府不放心民眾獨自搭乘公共運輸。

黃指出，今天開始只要是快篩陽性、沒症狀患者，中央同意他們回家，但要附上電子圍籬和居家隔離通知書，讓民眾能在家裡隔離，這段路程由計程車協助運送。

此外，黃表示，專責病房內的患者已有解隔離的條件，只要是輕症、狀況不多，即可參加後續檢測，若Ct值大於30便可返家，小於30則要送至集中檢疫所，由於此種狀況的病人無須再使用救護車後送，因此會由專責計程車協助。

黃承諾，行駛途中，計程車司機將著高級防護衣，裝備比過往的防疫計程車更高級，現已徵用40名勇敢的計程車司機，接下來會進行訓練，期望能在最近上線，以便因應許多快篩陽性患者的陸續出現。

(中時 )