本土疫情嚴峻，國民黨部分中常委向中央喊話，建議延後黨主席選舉，黨主席江啟臣今天發表談話時表示贊同，會中大家有共識，決議暫緩黨主席、黨代表選舉作業，直到指揮中心宣布防疫警戒降至二級後的首次中常會再討論時程。

對於中常委提案暫緩黨主席與黨代表選舉，國民黨主席江啟臣在一開始發表談話時，就表示贊同立場，他認為，疫情嚴峻下，更需要在野黨集中力量監督政府，大家更在意的是國民黨在疫情中能為台灣做些什麼。

會中，國民黨中常委蔣根煌、林金結、侯彩鳳、謝坤宏等10人提案，認為此時進行選舉作業，增加引起群聚感染風險，且易成為民進黨的口實，讓民眾對國民黨的觀感不佳，易招致非議，因此，考量疫情嚴峻及國人健康優先，建議黨中央將黨主席、黨代表選舉延至9月後舉行，應待全國三級警戒解除之後，再擇日討論選舉作業時程。

另外，中常委陳克威、周孟蓉、游顥、鄭任宗等人也不約而同提案建議，將黨主席與黨代表選舉，延後至疫情趨緩後再舉行，同時請立院黨團向民進黨政府反映，每日確診人數增加上百例，應該採取必要措施，至疫情可控制時，才能解除停班停課。

國民黨文傳會主委王育敏轉述中常會內容表示，經討論後，中常委們達成共識，決議暫停黨主席、黨代表選舉作業，直到中央流行疫情指揮中心宣布國內疫情降到二級警戒後的首次中常會再討論。

媒體詢問，若延至8月底江啟臣任期屆滿，屆時是先由江啟臣或由中常委推舉主席，王育敏說，會中並沒有討論到細節問題，這部分也要待防疫警戒降至二級後的中常會再來討論。

(中時 )