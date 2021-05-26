隨著疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，高中職以下學校停課至6月14日，至於期末考、學期成績要如何評定？台中一中指出，校內針對成績評量有完整的規定，會請教師針對線上授課期間學生情況預留紀錄；台中女中則呼籲政府擬訂大方向，讓學校有依循準則。

配合各級學校停課日期延至6月中，台中市教育局昨指出，高中職以下學校的畢業考、期末考應採彈性、多元方式處理，且以從寬認定為原則。但「多元」的概念太籠統，有家長、學生憂心可能影響未來升學成績。

對此，台中一中校長林隆諺指出，學校針對成績評量訂定有一套標準，根據校內學生學習評量補充辦法規定，若該學期只有一次考試，則第一次段考成績占50％、平常成績占50％，考量疫情期間特殊性，各科得以科、年級為單位申請變更比例。

而因為這學期有一個月時間都是停課、線上學習情況，較無法像在學校實體上課時有隨堂小考作為平常成績參考，林隆諺說，已經請老師們留下線上授課的學生課堂參與情況，結合作業繳交資料等作為平常成績的多元評量依據，因線上收派作業很方便，成績反而更好評。

台中女中校長洪幼齡則表示，原本學校訂於7月初舉辦期末考，若停課時間再往後延，期末考將無法如常舉辦，考量大學繁星申請入學將學生校排成績列入評比，擔心多元評量可能衍生標準不一的問題、引發家長或學生反彈，希望教育局或教育部能擬定評分準則。

洪幼齡強調，若教育主管機關能提供成績評定的大方向，學校可依據此準則再開會調整，可讓成績的評量更明確。

(中時 )