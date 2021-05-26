台灣本土新冠肺炎疫情快速蔓延，疫苗卻不足，國人期盼美國能提供協助，但AIT處長酈英傑今(26日)卻說，美國總統拜登日前宣布要釋出的疫苗，還在擬定分配標準，不過台灣確診人數相比全世界仍算低。對此，前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥直言，打疫苗才是平息疫情之道，我們還要等多久？而台灣永遠只能是「大國工具人」並一再被發「好人卡」？

即將卸任的AIT處長酈英傑今天舉辦線上離任記者會，他在記者會中談到，台灣確診人數相比全世界仍算低，而周圍的鄰近國家近期也有疫情升溫的現象，至於美國要釋出的疫苗，派送標準仍在擬定，會考量接受方的確診率、接種比例、醫療體系的量能。「我也知道台灣正在研發疫苗，說不定在幾個月之後會出廠，美國會持續跟台灣在各個層級就疫苗密切討論。」

對此，童仲彥今在臉書上表示，患難見真情，板蕩識忠貞，請問各位如何看美國這位「朋友」？以及所謂的「台美關係」最佳時刻？打疫苗才是平息疫情之道，我們還要等多久？台灣永遠只能是「大國工具人」，一再被發「好人卡」？同時，看到NBA季後賽、大聯盟棒球賽，很多美國人打完疫苗都湧到球場了，童仲彥直言，「看了感觸好深」。

網友們也留言回應，「不要問美國能為你做什麼，要問你能為美國做些什麼」、「神童說的對，中職也不知何時復賽，疫苗才是王道」、「美國把拔不要我們了」。

(中時新聞網)