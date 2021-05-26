中華職棒25日宣布放棄東京奧運5搶1棒球最終資格賽中華隊組訓，體育署隨即詢問中華棒協接手組訓參賽可能性，棒協表示，將朝參賽方向備戰，但仍要視27日的選訓會議，徵詢教練及球員意願後才能確認。

體育署在中職表達不派隊參加五搶一賽事後，行文棒協針對「5搶1」國家代表隊的組訓作業提報計劃，棒協將在明天召開選訓委員會討論相關議題。

棒協表示，目前接獲世界棒壘球總會（WBSC）通知，5搶1舉辦城市、日期已經確定，將在墨西哥的普埃布拉市（Puebla）、當地時間6月22至27日進行，不過包含比賽期間對於參賽球隊安排及防疫措施等計畫並不明確。

棒協現階段仍需依程序檢視相關的備戰工作，明日的選訓會議上，將會以防疫安全無虞、教練、球員及隨隊工作人員自身有參賽意願的前提下，逐項提出討論。

依據程序，棒協將於明天下午召開的選訓委員會視訊會議中，做出決議，並隨即向體育署提報會議結果。

對此棒協秘書長林宗成也透過影片說明朝參賽方向備戰的理由，在中職臨時放棄組隊後，棒協只剩20幾天要組成國家隊，且還要訓練確實有難度，但理事長辜仲諒基於國家榮譽，願意接下此重任。

不過辜仲諒也強調，必須要注重球員安全為首要條件，其次是要尊重球員、教練的參賽意願，林宗成說：「所以理事長（辜仲諒）希望政府在行政資源，尤其是在防疫方面務必要給予棒協最大的支持與協助。」

(中時 )