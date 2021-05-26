歐股周三早盤升至接近歷史高點附近。儘管有通膨上揚的跡象，但是幾個國家央行官員發表言論，承諾維持貨幣政策的寬鬆。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.31點或0.29%，為446.51點。德國DAX指數漲0.4%；法國CAC指數漲0.3%；英國FTSE 100指數漲0.2%。

儘管報出全年獲利暴跌88%，英國零售商馬莎百貨(Marks & Spencer)卻飆漲5.5%。

法國食品大廠達能(Danone)跌1.6%；該公司股票被降級為「賣出」，原因為公司多數類別產品的難以改變的低成長特性。

讓全球股市投資人感到欣慰的是，美聯準會官員重申了鴿派的貨幣政策立場；歐洲央行(ECB)董事會成員Fabio Panetta表示，ECB不應從下月開始減緩購債速度；英國央行官員也表示，預見全球低利寬鬆的金融環境，未來數年將不會改變。

(時報資訊)