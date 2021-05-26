裕民(2606)今天參加證交所舉行的主題式業績發表會，公司今年第1季稅後淨利達到3.42億元，與去年同期相較轉虧為盈，也是7年來同期最高，每股盈餘0.41元。副總經理張宗良指出，過去兩、三年BDI低點每年第1季，但今年淡季不淡，反映BDI的走勢，各類船型的日租金也呈現大幅成長，散裝航運運載貨品包括鐵礦石、煤炭、穀物在未來兩年的運量需求維持穩定成長，但新船訂單處於歷史低點，看好未來散裝市場供需表現。

張宗良指出，BDI指數4月底突破3000點，昨天仍在2800點，維持相對高檔，裕民有70％的現貨船，與BDI高度相關，今年前4月營收36億元，年增47％，反映營收與BDI指數高度關連性。

在船隊規模上，裕民有2艘超大型礦砂船、15艘海岬型船、14艘巴拿馬極限型、6艘輕便型船、4艘水泥專門船、5艘油輪(Tanker)、2艘風電船、總計48艘船舶，在手新船訂單則還有8艘海岬型船、與4艘巴拿馬型船，含新船在內共計有60艘船舶，運力達838.9萬載重噸。

過去4個月海岬型船5條標準航線平均日租金為20,179美元，年成長279％，巴拿馬型船5條標準航線平均日租金為19,231美元，年成長172％，超輕便型船5條標準航線平均日租金17,737美元，年成長190％，顯示在疫情後時代，國際市場對於運輸需求持續增加，帶動各類型船舶日租金全面復甦。

大陸市場占散裝航運市場規模達5成以上，大陸今年經濟復甦，推動今年散裝船舶市況向上的主要動能。依過去經驗指出，只要巴西產量成長，就會成為推動海岬型船日租金向上動能，預期巴西淡水河谷今年年產量將增加9％，全年產量來到3.5億噸。而今年鐵礦砂需求量最大的市場則在東南亞國家，包括印度、越南等，今年來看都是正向成長，今年鐵礦砂的市場需求會比往年多。

目前新船造船幾乎被貨櫃船塞滿，散裝船舶新船供給有限，對於散裝市場供需是相對有利。

(時報資訊)