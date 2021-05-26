韓股26日開盤時，受到隔夜美股帶動而上漲，但由於LG化學大跌近7%，造成KOSPI最後收在3,168.43點，下跌2.89點或0.09%。而韓元升值，韓國公債殖利率則表現不一。

LG化學旗下LG Energy Solution主動召回儲能系統電池，且預計花費四千億韓元，約3.58億美元，故股價重挫6.73％。

三星電子跌0.13％，現代汽車跌1.76％，Naver則漲1.4％。

至於韓國，因為要抑制疫情，政府之前所實施的社交距離限制，也讓消費者支出不振。不過，好險是國際社會對韓國本土半導體與汽車產品需求暢旺，也給韓國經濟帶來成長動力。目前，當地政府將增加財政支出，以創造更多就業機會。沒意外的話，27日韓國央行也是將利率維持在0.5％不變。

外資賣超308億韓元，約0.27億美元。

一美元可兌換1,116.9韓元，韓元升值0.46％。

韓國3年期公債殖利率上升1.6個基準點至1.159％，而10年期的則下降0.1個基準點至2.128％。

(時報資訊)