新疆女神迪麗熱巴擁有維吾爾族血統，五官精緻宛如洋娃娃，加上火辣身材，是演藝圈公認的美人，和佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四大美女」，近日她代言的彩妝品牌釋出最新大片，前凸後翹好身材再次引起關注。

迪麗熱巴代言的彩妝品牌近日釋出多部大片，只見她換上不同造型，有穿著細肩帶深V洋裝，還有金蔥平口長禮服，緊身設計讓她的好身材一覽無遺，豐滿上圍和纖細蠻腰，前凸後翹火辣曲線全看光，讓網友看了全暴動。

迪麗熱巴最新大片身材惹火。(圖／翻攝自微博)

迪麗熱巴展現火辣S曲線。(圖／翻攝自微博)

「盛世美顏」、「需要戴氧氣罩看代言人」、「天啊，怎麼可以這麼絕 」、「好會拍，太美了」。外型亮眼的迪麗熱巴，是不少人心目中的女神，還曾榮登「全球百大最美女性」第23名。

日前有網友挖出她18歲時的舊照，雖然小小年紀就頂著「夜店」風格的大濃妝，超粗的黑眼線加上濃密的假睫毛，卻難掩她的精緻美貌，被網友大讚「非主流也漂亮」。

不過迪麗熱巴日前才因與小7歲的吳磊搭檔演出古裝劇《長歌行》，女大男小的組合，也遭外界批評兩人外型不搭、沒有CP感，對此，迪麗熱巴接受陸媒專訪時則高EQ回應：「我也不老啊，也是20多歲的人來著」。

(中時新聞網)