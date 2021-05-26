台南市鹽水區賣豬頭飯的業者說，附近很多商家因疫情都停業，但他還有租金要繳，生意雖然差，仍得繼續營業。（張毓翎攝）

台南市鹽水區朝琴路、中正路是當地傳統小吃集散地，但自從防疫升級，餐飲業必須禁止內用後，排隊名店不用排隊就吃得到，賣剉冰或熟食攤仔生意更是一落千丈。賣豬頭飯的黃姓老闆表示，附近不少店家近期都拉下鐵門，乾脆不營業了現在他每天生意少了5成以上，還有租金要付，希望疫情趕快結束。

鹽水區朝琴路、中正路2條街上有許多傳統小吃，如意麵、豆簽羹、水煎包等，客人不僅為美食前來，更是為了與親朋好友坐下來，好好團聚、用餐，「吃一種氣氛」，假日還吸引外地的觀光客來朝聖。

但疫情升溫後，附近的牛墟和市場上周還傳確診者到過，每逢用餐時間，街道上卻冷冷清清，令人不勝唏噓。

冰店業者表示，天氣炎熱，有些民眾習慣吃完午餐、吃碗清涼消暑的剉冰，再到市區辦公，可是現在僅開放外帶後，附近又沒有其他場域，能讓他們吃冰，習慣內用的客人都走光，更不要說外地來的客人。日前有一位客人為了吃冰，特地拿了一張椅子想要坐在門口吃，也被他們勸離，雖然覺得不好意思，但因疫情也只能請民眾體諒。

賣豬頭飯的黃姓老闆說，每天約一半都是內用客人，即使如此為了防疫，自進入第3級防疫警戒後，他們自主一律禁止內用，生意因此少了5成，但也沒辦法。他提到，周邊已有一些小吃攤乾脆暫停營業，已好幾天沒開門，但面對疫情來襲，他們還有租金得付，只能先咬緊牙關繼續苦撐。

(中時 )