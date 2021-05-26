疫情嚴峻，全國三級警戒延長至 6/14，從企業商務工作、學校至休閒娛樂皆受到嚴重影響，學校停課、企業端多半改為分流或線上遠距工作，特別是數位轉型及團隊內訓儼然成為疫情下企業經營的重要課題。線上學習平台Hahow好學校（以下簡稱Hahow）宣布Hahow for Business首度開放新型態服務，提供「免費線上學習系統」及「遠端辦公所需」的相關課程，透過全方位數位學習工具可追蹤員工學習成效、解決員工訓練的複雜需求與學習問題。

近年來受到許多企業數位轉型需求，Hahow自 2019 年推出全新「Hahow for Business」企業版高效學習方案，提供 200 堂以上高品質線上課程，服務超過 15 種不同產業與逾 3 萬名企業會員，知名上市公司如國泰金控、佳世達科技、鴻佰科技等皆導入使用。受這波疫情衝擊，許多企業改採遠端異地辦公，為了協助企業人才培訓不中斷，Hahow for Business首度開放新型態服務，提供「免費線上學習系統」及「遠端辦公所需」的相關課程，透過全方位數位學習工具可追蹤員工學習成效、解決員工訓練的複雜需求與學習問題，並大方開放「企業內訓課程上傳系統」供企業自主上傳20GB（約20小時）的內部課程影片空間，幫助台灣企業內部遠端訓練、持續成長的目標不受阻礙，一起度過難關。

系統開放申請三天已超過50間企業主動申請，申請單位包含傳產、旅遊業、食品業及製造業等，自數十人團隊至五百人以上企業皆主動接洽聯繫。Hahow 共同創辦人暨企業端事業總監黃彥傑表示，「本土疫情爆發後，線上自主學習意願攀升，Hahow for Business 整體流量成長200%，目前也正在籌備《Hahow 專業製課流程腳本》、《疫情期間影音製作實戰指南》以及《小團隊遠端錄製內容計畫》等方案，希望透過 Hahow 線上內容轉譯的技術與系統，快速協助更多台灣企業在疫情間維持學習能量。」

Hahow for business使用紀錄（左）與Hahow for business SunGuts課程畫面。（Hahaw提供／黃慧雯台北傳真）

疫情蔓延，許多民眾對於股市動盪，零社交的孤獨感陸續產生焦慮和不安定的情緒，企業用戶的學習行為也出現變化，根據 Hahow for Business 調查發現，從總體世界經濟、國際財經到體態伸展、筋肉按摩等生活化類型課程，平均上課時數皆成長了 1 倍以上，顯示非常時期員工除了經濟議題外，更重視身心健康與平衡。Hahow 表示接下來也會提供數位溝通、遠端協作與身心靈照顧等免費線上課程，像是企業御用名師林家泰，分享遠端工作的秘訣與數位溝通技巧；YouTuber 兼物理治療師的SunGuts分享正確姿勢和舒壓按摩等內容，讓企業與員工在嚴峻的疫情考驗下，持續發揮生產力，增強數位轉型思維，度過危機。

(科技)