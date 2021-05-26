國內疫情持續升溫，南投縣長林明溱率先喊話，已與代理商上海復星聯繫上，也準備好預備金，希望中央開放地方自行採購，對此，屏東縣長潘孟安強調，引進疫苗不是隨便喊喊，一切得遵照中央指示，但沒有取得國家許可，合法程序引進，一切都只是空談。

潘孟安透露，有美國友人曾接洽表示，有門路可以引進疫苗，但進一步反問對方，問藥商在哪？是否申請國內許可？都一問三不知。

他認為，在沒有取得中央許可並完成申請，講再多也沒用，屏縣府態度很簡單，站在縣府、保護縣民立場，若程序完備，當然責無旁貸會優先採購，一旦中央真的開放，屏縣不會只買30萬劑，100萬劑、200萬劑都已準備好。

但疫苗如何進口都有規範，不是隨便講講、隨便喊喊，且現階段不是疫苗來就可以打，進口還要經相關檢測，當然疫苗是最佳防護，只希望中央採購速度能加快，目前一切還是以中央為準。

(中時 )