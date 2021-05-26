台股在平盤上下震盪後收小紅，且國際美元續弱，加上外資偏匯入，激勵新台幣升勢延續，一舉升破27.8元，上演股匯雙揚，終場收在27.821元兌1美元的半個月新高，升值5.5分，連續二個交易日收漲，台北外匯經紀公司成交量縮小至7.92億美元。

外匯交易員指出，美股一日大漲後暫休兵，台股也跟著開高後即回檔整理，在平盤上下游走，最後小漲48點，連續四個交易日收紅，至於外資在台股由賣超轉為買超新台幣19億元，推動新台幣升勢延續，更一舉升破27.8元，盤中最高來到27.785元，升值9.1分，午後進口商撿便宜買匯後，升幅略見收斂，回到27.8元價位。

外匯交易員認為，由於國際美元續弱，雖然本土疫情全台三級延至6月14日，外資操作上偏保守，但出口商月底拋匯作帳需求陸續進場，支撐新台幣升值，若無新的變數，短線新台幣應是區間偏升格局居多。

(工商 )