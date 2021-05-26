過去兩週，國際銅價自高點回落逾5％，造成與銅相關商品或個股走跌，與道瓊銅ER指數連動的期街口道瓊銅（00763U）ETF，近日股價明顯拉回，從波段高點31.8元拉回至今（26）日的29.5元，短線拉回約8％。街口投信分析，在銅礦曝露在供給高度不足下，仍看好銅價長期走升。

街口投信指出，國際銅價走跌，主因中國國務院總理李克強公開宣示，保障大宗商品供給，抑制價格不合理上漲，高度重視價格攀升帶來的不利影響，暗示著中國擬加大力度穩定大宗商品價格，境內的黑色系商品期貨更是首當其衝，如鐵礦砂、焦煤、焦炭與螺紋鋼等，然而，此波價格的攀升歸因於終端需求的強勁，以及部分商品的供給受阻，政策的干預似乎是暫時的，供不應求的趨勢仍難以轉變。

街口投信表示，除了強勁的終端需求外，全球銅礦供給更是面臨極大的挑戰，就銅礦出口大國智利而言，先是必何必拓（BHP）的礦工薪資合約紛爭，使得該國最大的銅礦場埃斯康迪達（Escondida）深陷罷工疑雲。

再者，智利國會計畫通過冰川保護法案，嚴格限制特定區域禁止進行採礦活動，智利國家礦業公司（Codelco）透露，此舉將使得40％的銅產量面臨風險，由此可見，銅礦供給依舊暴露在嚴重不足的風險之中，並非中國政策可以改變的，國際銅價仍在長期走升的趨勢之上。

(工商 )