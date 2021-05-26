台中市夜唱團傳播鏈目前已有三所大學及KTV員工17人確診。（台中市政府提供）

新冠疫情全國蔓延，台中市19日爆發朝陽夜唱團首例確診個案，連日來已有朝陽科大、中國醫大兩校學生及家人14人及2名KTV工作人員確診，26日新增鄰近包廂中科大1名22歲女學生確診；為斬斷該傳播鏈，市府積極將5月13、14日同一場域工作人員及消費者匡列採檢，其中13名消費者實聯制黑白填，台中市長盧秀燕26日在中市疫情指揮中心記者會說重話，強調會依法裁罰。

從台灣爆發社區感染後，美樂蒂夜唱團是台中目前最大一查不到來源的傳播鏈，最開始是一名19歲的朝陽科大女學生確診，因同團共20人有多人發燒，台中市政府還立即到朝陽科大設置前進指揮所，安排仍在住校的1400名師生進行採檢；最後疫情發展指向位東協廣場內的美樂蒂KTV為群聚感染源。

當時朝陽科大夜唱團有20人，鄰近包廂中國醫大則有11人，而相鄰的中科大包廂也有6名學生，當時同一場域同時段超過300人，市府為掌握相關人進行採檢，發現13人一度失聯，經警方戒入才發現他們實聯制黑白寫記載不實，也決定依法對這13人裁罰3000到15000元罰鍰。

(中時 )