美國在台協會處長酈英傑今天表示，美國目前還在擬定分配疫苗的標準，包含接受方的確診率、醫療量能、接種比例等等，而台灣在世界上的確診率仍相對低，可能不是美方分配的優先選項。對此衛福部長陳時中表示，這是酈英傑離台前的個人觀察，相信與美方的分配疫苗政策沒有直接關係。

陳時中表示，酈英傑這番話是他個人的觀察，在離職前對台灣發表的看法與見解，而他在台灣任職許久，在美國也有一些相關產業的朋友，因此當然會將台灣拿來與國際比較，但畢竟是個人看法，應與美國疫苗分配政策無關。

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(中時 )

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