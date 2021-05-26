新北市今日新增152例確診，另有102例校正回歸；新北市長侯友宜下午4時主持防疫會議表示，截至昨日居家隔離3927人，今日確診分佈以板橋區最多37人、中和區27人、新莊與三重各15人，累計2278例。
侯友宜說，新北市府分析確診者年齡、性別、比例，發現確診者中男性佔50.4％、女性佔49.6％，年齡部分，0到19歲佔4.3％、20到29歲佔16.5％，60歲以上佔42％。
侯友宜說，光是40歲以上就佔了8成，可見長輩是最高風險、比例最多的確診者，一定要把自己保護好。
(中時 )
新北市今日新增152例確診，另有102例校正回歸；新北市長侯友宜下午4時主持防疫會議表示，截至昨日居家隔離3927人，今日確診分佈以板橋區最多37人、中和區27人、新莊與三重各15人，累計2278例。
侯友宜說，新北市府分析確診者年齡、性別、比例，發現確診者中男性佔50.4％、女性佔49.6％，年齡部分，0到19歲佔4.3％、20到29歲佔16.5％，60歲以上佔42％。
侯友宜說，光是40歲以上就佔了8成，可見長輩是最高風險、比例最多的確診者，一定要把自己保護好。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。