新北市今日新增152例確診，另有102例校正回歸。（新北市府提供）

新北市今日新增152例確診，另有102例校正回歸。（新北市府提供）

新北市今日新增152例確診，另有102例校正回歸。（新北市府提供）

新北市今日新增152例確診，另有102例校正回歸；新北市長侯友宜下午4時主持防疫會議表示，截至昨日居家隔離3927人，今日確診分佈以板橋區最多37人、中和區27人、新莊與三重各15人，累計2278例。

侯友宜說，新北市府分析確診者年齡、性別、比例，發現確診者中男性佔50.4％、女性佔49.6％，年齡部分，0到19歲佔4.3％、20到29歲佔16.5％，60歲以上佔42％。

侯友宜說，光是40歲以上就佔了8成，可見長輩是最高風險、比例最多的確診者，一定要把自己保護好。

(中時 )