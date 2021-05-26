美女主播簡立喆2007年與知名成衣業小開曾俊洋結婚，育有一女，去年她自爆罹患乳癌二期，屋漏偏逢連夜雨，其實婚姻也早已出了問題，她卻在離婚後半年才得知真相，本來還一直在檢討自己在婚姻中犯的錯誤，最後才得知原來前夫早就和小三搭上線，讓她有如晴天霹霹靂。

簡立喆在節目《命運好好玩》表示，剛離婚時她不斷反省自己，「為甚麼我就唯獨走不下去」，直到半年後前夫突然找她吃飯，透露自己要再婚了，希望可以得到她的祝福，她也十分大器要前夫別再重蹈覆撤了，沒想到前夫竟向她坦白，「我們交往2年多了」。

簡立喆回家越想越奇怪，他們才離婚半年，那不就是前夫婚外情了一年半，儘管她發現事實，當下三觀全毀，但由於已經離婚，也認為沒立場過問，「人家要結婚了，你再去跟他吵或鬧，其實都已經沒有立場」，她後來仔細思考，想起離婚前女兒都會告訴她，爸爸帶她去跟姑姑玩，殊不知其實就是小三。

簡立喆離婚後才得知被戴綠帽。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

簡立喆不可置信地說：「我前夫竟然叫我女兒叫她姑姑，我就說這很像我有一天交男朋友，我叫我女兒叫他舅舅一樣，這很變態」，這段經歷至今還是讓她充滿陰影，甚至讓她對人越來越不信任。

(中時新聞網)