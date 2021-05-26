高雄連鎖麻辣火鍋「灑椒」目前關店因應，預計6／2起重新營業，主打外帶市場。（柯宗緯翻攝）

頂鮮海鮮餐廳高雄店虧損幾百萬，現在改賣便當1個月頂多進帳60萬。（本報資料照）

頂鮮海鮮餐廳高雄店虧損幾百萬，現在改賣便當1個月頂多進帳60萬。（本報資料照）

國內疫情嚴峻，重創連鎖加盟產業。據台灣連鎖加盟促進協會統計，15日疫情升溫後，有逾7成連鎖餐飲業者，業績砍半以上，並持續惡化中。高雄餐飲業者也向政府喊話，加速公布紓困措施，否則恐掀餐飲倒閉潮。

連鎖加盟促進協會理事長吳永強指出，此次調查共涵蓋95家連鎖加盟品牌，包含有餐廳、飲料、批發零售、婚宴會館、健身、補習班、美容、烘焙業、夜市小吃等各行各業，市場參考度非常高，2469家連鎖加盟門市中，有8.7％改成只外送及外帶、將近400家門市已全面停業，成為這波疫情的第一批嚴重受災戶，加盟主因疫情斷了門店收入，連維持三餐生計都成問題。

吳永強透露，疫情爆發後，已多次聯繫經濟部、各地縣市政府等相關單位，提出產業建言，希望政府在紓困方案確認後，能夠及時伸出援手，協助這些台灣中小企業渡過難關，這波疫情與去年初的時空背景根本無法相比。

吳永強呼籲，相關政府單位務必做到紓困要及時、申請要便利、認定要從寬等原則來協助企業，協會則會盡力蒐集彙整相關產業資訊，協助政府將紓困資源迅速準確的送到急待救援的中小企業手上。

高雄連鎖麻辣火鍋總經理王信宗指出，5月15日當時業績就只剩1成，衡量員工及客人安全，17日起4家店就停業，單店就虧損2、30萬元。

王信宗表示，6月2日將重新營業，主打外帶市場，祭出網路下單5折、現場77折，「會痛還是要做」，希望多少能支撐員工薪水及店租；也呼籲政府加速提出紓困方案，否則像是宴會廳等大型餐飲業者，幾百萬的再燒，「不去幫助他，可能會有倒閉潮」。

高雄知名海鮮餐廳孔姓副總透露，禁止內用前，宴會大多取消或延期，虧損幾百萬，現在改賣便當1個月頂多進帳60萬，收入大半得支付薪水、店租，建議政府補助人員薪資、減免稅賦及水電等，協助業者度過難關。

(中時 )