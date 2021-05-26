5月25日上午，河南南陽市淅川縣上集鎮丹江孔雀谷發生一起飼養員餵養老虎時被咬傷、兩隻老虎跑出鐵籠的突發事件。

事故發生後，出籠的兩隻老虎被控制在孔雀谷內，淅川縣公安局、縣林業局緊急請求麻醉槍支援。與此同時，抓捕人員想出各種辦法來誘捕老虎。

大陸南陽市林業局聯繫南陽市公園相關人員攜帶吹管麻醉槍趕赴現場，但經勘查，根本無法接近老虎。抓捕人員又嘗試用麻醉藥餵公雞做誘餌，但多次誘捕均未果。之後抓捕人員又從方城縣請來專業的馴獸師，但其也僅有嘴吹麻醉針的辦法，且在5公尺內才有效，擔心馴獸師人身安全，抓捕人員放棄了此辦法。

在從外地緊急調運麻醉槍過程中，老虎已變得十分狂躁，表現出明顯攻擊人的傾向，對抓捕人員人身安全造成嚴重威脅。由於孔雀谷後面山高林密，當時天空正在下雨，能見度很低，一旦老虎跑到山林里，將大大增加抓捕難度。加之孔雀谷的周邊有居民村落，孔雀谷距離縣城僅6公里左右，老虎一旦跑到居民區或縣城，後果更是不堪設想。在此緊急情況下，為保障人民群眾生命安全，抓捕人員經請示上級有關部門得到批准後，決定擊斃老虎。

目前，淅川縣已責令孔雀谷園區停業整頓。關於老虎的屍體，淅川縣將依法依規予以處理。

(旺報 )