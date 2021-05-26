香港《亞洲週刊》日前以封面專題批「綠營防疫破功8宗罪」，民進黨回擊，該周刊趁機以「認知戰」打擊我方的防疫士氣、意圖影響防疫效果，更稱《亞洲週刊》如今已成共產黨宣傳工具。對此，《亞洲週刊》今天發表【校正回歸聲明】回嗆，若是因為週刊Logo顏色被當成「紅媒」，週刊決定忍痛修改Logo配色為綠色，校正回歸。
民進黨日前指出，台灣人民和政府正共同攜手合作防堵COVID-19疫情，無論是社區防疫和邊境防疫，皆用最嚴謹和高規格方式應對，毫不鬆懈。《亞洲週刊》是趁亂扯後腿，對台灣防疫作為進行似是而非的評論，就是為了打擊台灣民心士氣、干擾台灣在國際上的防疫形象，此劣等宣傳手法令人不齒。
《亞洲週刊》今(26日)發表聲明指出，「各位讀者：關於本刊被指是紅媒一事，小編表示十分遺憾。小編作出深切反省。首先，我們沒有林瑋豐那樣的彪悍人物，無法在網上表演間諜馬戲，向民眾發動認吱⋯⋯ 不，認知作戰。其次，本刊懼怕被扣上紅媒帽子後，讀者不再認真看待我們的報導，痛失監察權力的功能。故此，小編決定忍痛修改Logo配色，校正回歸，從紅色Logo的媒體(簡稱：紅媒)脫胎換骨、擺脫污名」。而從附圖可見，原有的紅底色，已被漆成一整張綠色。
網友留言表示，「又一佳作！」、「綠色是絕不可原諒的顏色」。
(中時新聞網)
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