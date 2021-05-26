股匯雙升，新台幣匯率今(26日)收盤以27.821元作收，升值5.5分，連續2個交易日升值，並創半個月來新高，成交金額7.92億美元。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率開盤以27.850元兌1美元開出，升值2.6分，盤中最高來到27.785元，最低為27.864元。

台股今日開高，盤中上下震盪183點，終場以16643.69點作收，上漲48.02點，成交量4257億元，三大法人買超台股47.75億元，其中外資及陸資買超19.5億元。

(中時新聞網)