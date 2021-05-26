新台幣匯率連2升 收27.821元 創半個月新高 16:332021/05/26 中時新聞網 曹逸雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣匯率今(26日)收盤以27.821元作收，升值5.5分，連續2個交易日升值，並創半個月來新高。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 股匯雙升，新台幣匯率今(26日)收盤以27.821元作收，升值5.5分，連續2個交易日升值，並創半個月來新高，成交金額7.92億美元。 台北外匯市場新台幣兌美元匯率開盤以27.850元兌1美元開出，升值2.6分，盤中最高來到27.785元，最低為27.864元。 台股今日開高，盤中上下震盪183點，終場以16643.69點作收，上漲48.02點，成交量4257億元，三大法人買超台股47.75億元，其中外資及陸資買超19.5億元。 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 (中時新聞網) #新台幣匯率 #匯率 #台股 #升值 #美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 玉山 推外幣匯入大額線上解款 04:102021/05/18 金融．稅務 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 排穩台股、股東會報告 財委會是否取消 今協商 04:102021/05/18 金融．稅務 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 《百貨股》富邦媒決派利13元 12:342021/05/18 財經 財經熱門新聞 搶航海王風采 四檔半導體 進當沖十強 - 財經要聞 - 工商時報 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 NCC不演了！放行三立iNews財經台擠進48台 - 財經 中鼎證實7員工確診 樓層立即清空消毒 啟動分流上班 - 財經 本土疫苗快了 拚7月施打 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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