經過長達4年的規畫與協商，聖荷西市（San Jose）政府周二晚間正式批准谷歌在這個加州第三大城市的核心地帶建造大型園區的計畫。

根據這個在聖荷西市區名為「西城區」（Downtown West）的開發項目占地80英畝，其中730萬平方英尺將做為辦公空間，可容納20,000名員工與數千套住房。

該園區將提供4,000套住房，其中1,000套將作為「可負擔住宅」（affordable housing）。市政府官員表示，尚未敲定確切的房價。

這將是谷歌的第一個混合使用園區，落建成後將成為該公司最大的園區之一。

聖荷西市議會周二晚間一致通過這項開發計畫，數名市議員高興到眼眶泛淚。

在疫情逐漸緩解之下，谷歌正準備將員工帶回辦公室，該公司亦計畫在山景城（Mountain View）附近設立另一個大型、如城鎮般的園區。

聖荷西市長Sam Liccardo向社區團體、谷歌，以及谷歌母公司Alphabet的財務長Ruth Porat和資深副總裁Kent Walker致謝，並表示:「我們將致力於完成這個計畫」。

這項開發項目最早可能於明年開工，但預計需要10到30年時間才能建設完畢。

(時報資訊)