歐美及大陸力推節能減碳及5G相關基礎建設，健和興(3003)因電工綠能及車用產品線完整，可望順利搭上綠能及基礎建設高成長列車，健和興表示，應用於儲能配電、電動(兩輪)車及大型基站的UPS等新產品已陸續開始出貨，預估下半年到明年出貨將會逐步放量，成為公司未來營運成長新動能。

健和興今天下午舉行線上法說會，健和興產品主要分為綠能電工、汽機車(電動)、家電端子三大區塊，拜登力推涵蓋再生能源、交通、先進製造等領域約1.7兆美元經濟刺激方案，歐洲及大陸也在加速施打新冠肺炎疫苗後重啟各項基礎建設，加上電動車興起，各國積極建置充電樁，健和興因5G、儲能配電及電動車與充電樁產品線完整，可望成為各國基礎建設受惠者。

看好儲能配電及電動車等車用商機，健和興針對儲能配電櫃、輸電基礎建設、智慧電網等開發高電壓、大電流連接器，也針對基站及自動化設備等開發UPS新產品，健和興表示，公司現有應用於輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)，機械設備控制系統連接用電智能電網、4G/5G基地台等綠能/電工連接器，由於5G基地台採分散式架構，小型基地台(Small Cell)可望帶動對於低容量UPS的需求，而大型基站的佈建勢必也會需要On-line UPS支援，可望繼Data Center建置需求之後，帶來新一波成長動能，相關新產品去年開始有穩定的營收貢獻，預估出貨及營收將逐步放大。

健和興預估，今年基礎建設相關電工綠能產品年成長幅度約10%到20%。

在車用方面，健和興表示，公司除是美系電動車大廠及部分兩輪電動車供應商，充電樁之充電槍產品亦符合歐洲、美國及大陸三地區規格，並透過車廠、電源供應器廠及系統廠出貨歐洲、美國及大陸地區，公司亦已針對大型充電站及電動巴士開發DC直流充電槍，以及LED光源模組連接器，受惠於歐美及大陸積極建置充電樁及各大車廠積極推出新款電動車，目前車用訂單強勁，是今年營運成長重要動能。

今年第1季車用產品約佔健和興營收16.3%，在車用產品出貨暢旺下，4月佔比拉升到16.7%，隨著電動(兩輪)車銷售進入高成長，以及各國廣建充電樁，健和興預估，今年車用產品佔比可望達20%。

(時報資訊)