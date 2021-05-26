國內疫情持續延燒，為避免增加群聚感染風險，台北木柵動物園因此封園，不過動物們雖暫時「停班」，可生活還是得過，好比大貓熊家族，一家四口依然「筍」照吃、「覺」照睡，每天「照表操課」，唯一不同的是，防疫期間，保育員需戴上塑膠防護面罩才能與牠們近距離接觸，只是大貓熊一看到保育員變了個樣，一臉傻萌驚呆，完全不敢靠近。

防疫期間，保育員接觸大貓熊前也要做好防護措施，戴上塑膠防護面罩。（圖／台北市動物園提供）

根據動物園表示，保育員防疫期間為護理大貓熊一家的牙齒，必須戴上塑膠防護面罩，可是「團團」、「圓圓」和「圓仔」熊生是第一次看到面罩，因此嚇得完全不敢靠近，表情瞬間呆掉，讓保育員哭笑不得，趕緊用聲音安撫。

此外動物園還提到快11個月大的「圓寶」，這段時期牠跟天底下的小孩一樣，喜歡吃「窩窩頭」這類精緻食物，可為了腸道健康，保育員還是比較鼓勵牠練習咀嚼，多吃點竹葉，以保身體健康。另一方面，好在「圓圓」是一位稱職媽咪，懂得給孩子探索和獨立空間，同時還會在身旁注意安全，是不可多得的好母親。

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(中時新聞網)