新北市今日新增152例確診，另有102例校正回歸，其中板橋區最多37人、中和區27人、新莊與三重各15人，累計累計2278例；新北市長侯友宜下午4時主持防疫會議表示，明天起（27日）土城區6個里將加入高風險熱點地區，執行強化三級警戒。

侯友宜表示，新北市針對高風險疫情熱區，執行強化防疫措施；第1階段以板橋北區14里、中和員山區13里為主，第2階段包括三重東區11里、新莊南區9里，第3階段包括新店安康5里、永和第2區5里。明天起將再納入土城6里。

(中時 )