侯友宜：明日起土城6個里 納入高風險疫情熱區 16:422021/05/26 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今下午主持防疫會議。新北市府提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增152例確診，另有102例校正回歸，其中板橋區最多37人、中和區27人、新莊與三重各15人，累計累計2278例；新北市長侯友宜下午4時主持防疫會議表示，明天起（27日）土城區6個里將加入高風險熱點地區，執行強化三級警戒。 侯友宜表示，新北市針對高風險疫情熱區，執行強化防疫措施；第1階段以板橋北區14里、中和員山區13里為主，第2階段包括三重東區11里、新莊南區9里，第3階段包括新店安康5里、永和第2區5里。明天起將再納入土城6里。 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 彰縣首開疫情災害應變中心 (中時 ) #侯友宜 #高風險 #土城 #納入 #熱區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光 10:002021/05/18 生活 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 生活熱門新聞 桃園增24例確診 足跡遍及好市多中壢店、中壢大江 - 生活 萬華華西街現況曝光 中午這一幕網嘆：看到掉眼淚 - 生活 午後雷雨超猛！石門、翡翠水庫最新蓄水量曝光 太狂了 - 生活 朝陽夜唱團傳播鏈燒到第3校 中科大學生確診 - 生活 AIT處長稱台灣不是疫苗優先分配選項 陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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