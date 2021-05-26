來自美國的莫彩曦是知名YouTuber，她與老公Adam樂於拍片分享在台灣的生活，也讓莫彩曦的YouTube頻道擁有125萬粉絲訂閱，人氣很夯，不過莫彩曦上周六（22日）則在影片中透露，兩人已於4月底回美國，未料卻遭部分網友質疑，是因為台疫情升溫而回美國，對此，莫彩曦和老公Adam也為此拍片、正面回應。

莫彩曦5月22日在頻道更新回美國的影片，由於影片上傳時間洽好是台灣疫情爆發，莫彩曦還因此遭網友質疑，是因為台灣疫情升溫而回美國，對此，莫彩曦和老公Adam也為此特別拍片回應，小倆口強調：「我們永遠不會這樣子（疫情爆發）離開台灣，我們當然不會那樣子，當然會跟你們持（死）守到底」，莫彩曦也感嘆：「我們只能說，這個時間真的太剛好」。

莫彩曦拍片解釋回美國的時間和原因。（圖／取材自莫彩曦Hailey Youtube）

Adam進一步提到，影片需要拍攝、剪輯、上字幕等過程，所以影片曝光和拍攝會有時間差，同時，莫彩曦也曬出購買機票證明和刷卡明細，並表示，兩人是在4月12日買機票、4月30日回美國，而莫彩曦和Adam在美國完成自主隔離後，看到台灣本土案例增加的新聞，兩人都不敢置信。

不過莫彩曦看到台北街頭空無一人的街景，她也對著鏡頭信心喊話：「你們知道怎麼勝利，台灣，我相信你們會處理得很好」，最後，兩人也讚賞台灣人齊心抗疫、減少外出的決心「希望你們知道我們在美國，一直非常關心台灣，我們為台灣加油打氣」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

【分享回美國的時間】希望大家都能平安健康

(中時新聞網)