5884的確診足跡，他因載送彰化養生會館的朋友去採檢而染疫，第一次ＰＣＲ檢測是陰性，三天後才確診，ＣＴ值頗高。（周麗蘭攝）

雲林縣今（26日）出現第8、第9例確診者，案5884曾載彰化養生會館人員去篩檢染疫，他第一次PCR核酸檢測是陰性，居家隔離3天後轉為陽性，CT值高達23.6。案5885是六輕外包商的員工，老闆（案5083）是雲林的第7例確診者，他迄今仍無症狀，但PCR陽性，CT值30.1。

雲林縣長張麗善指出，案5884是38歲男性，住斗六市嘉東里，在雲林科技工業區斗六二路的一家公司上班，21日曾到彰化養生會館，接朋友去醫院採檢，因該會館有6人確診，他22日被接獲居家隔離通知及需採檢。

衛生局長曾春美表示，案5884在22日下午6點接獲採檢通知，到醫院接受PCR檢測是陰性，返回女友家一人一層樓居隔，但不符合防疫規範，23日下午返回自家，25日開始出現頭痛症狀，安排第二次採檢確診，CT值23.6，匡列居家隔離13人、自我健康監測3人。

案5884的足跡大多在上班地點、女友住家、自己的住家。

第九例是案5885，六輕外包商工程行工作的39歲男員工，老闆是24日確診的案5083（CT值19），他雖然無症狀，24日仍被列為居家隔離，25日PCR檢測確診，目前仍無症狀。他的足跡單純，大多是到麥寮鄉三盛村的公司上班、下班回中興村的家，曾到全聯、7-11。

案5083是雲林縣第7例確診者，麥寮鄉一家工程行老闆，他的妻子（案2776）19日在台北確診，新北市衛生局未通知雲林縣衛生局，以致沒有匡列他居家隔離，直到23日他在麥寮發燒，就醫採檢確診。

(中時 )