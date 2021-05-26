幼兒賴床來不及吃早餐，匆忙接送上學，造成幼兒平衡感不佳、學習注意力不集中，是許多家長共同困擾。醒吾科技大學與新北市教育局合作，經長達一年拍攝製作「身體動健康」系列影片，教導年輕父母親如何與寶貝子女正確運動，防疫在家親子越動越健康！

「身體動健康」影片由醒吾科大拍攝，老師帶領示範孩童任玄宇、莊佩倢一起動起來。(戴志揚翻攝)

「身體動健康」系列影片示範的親子運動姿勢，係長期推動幼兒體育的日本早稻田大學前橋 明教授精心設計，他觀察許多幼兒都由家長匆匆忙忙忙接送上下學，導致幼兒走路時間愈來愈少，走路時雙手不太會擺動，欠缺平衡感容易跌倒，學習力不集中。

「身體動健康」影片由醒吾科大拍攝，老師帶領示範孩童任玄宇、莊佩倢一起動起來。

經新北教育局與新北市幼兒教保發展協會江束理事長，共同引進前橋 明教授幼兒正確健康運動理念，由醒吾科大數位設計系、新媒體傳播系以及時尚造型設計系的師生投入協助，長達將近一年的拍攝製作期，終於完成部分影片。

疫情嚴峻，全國各級學校及幼兒園停止到校上課延長至6月14日，這段期間對所有新手家長是一大考驗。新北市幼兒教保發展協會、前橋 明教授與醒吾科大，義無反顧決定無償將這些成果分享給需要的年輕父母親，不但能增進親情，也可以教導幼兒正確運動姿勢，一起平安度過這段抗疫的日子，為台灣加油！

江束表示，在新冠疫情的影響下，孩子們迫只能待在家裡，讓我們不得不擔心「缺乏運動或是體力下滑」、「人際關係的互動的不足，使社會性的發展延遲」、這些問題發生在孩子身上。因此，在家有限的空間也要讓國家幼苗能越動越健康。

醒吾科大拍製的「身體動健康」系列影片，只要親子跟著做，增加親子互動遊戲的選擇，讓家長知道孩子身體動作的發展現況，養成良好且規律的健康生活作息，甚至可以配合幼兒園的一日作息表，讓親子防疫在家，也能跟學校生活結合，既可以閱讀、大肌肉活動、勞作，防疫又療癒。

新北市教育局長張明文指出，居家防疫期間，透過科技防疫請家長陪伴幼生在家裡能結合一日作息表，讓幼兒有正常的作息，不僅可以讓身體健康，也能讓學習不中斷，只要養成幼兒健康良好習慣，就有體力對抗病菌並且避免病菌入侵。

醒吾科大副校長鍾志明表示，醒吾科技大學是新北市林口區在地唯一一所大專校院，近年積極挖掘地方需求，冀能發揮校內具備之專業技能善盡社會責任。親子動健康影片內容包括「開開心心30分鐘，自我挑戰GO」，這些活動抱括身體活動的基礎體力、控制力、身體察覺能力及空間認知能力等15種提升孩子的自律神經功能、增強體力及學習能力的好活動。

(中時新聞網)