因疫情影響，蘇澳鎮冷泉嘉年華（冷泉季）的潑水節項目今年將再度取消。（蘇澳鎮公所提供／胡健森宜蘭傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，每年暑假各地都會舉辦的親水觀光活動也都面臨著停辦的局面，宜蘭縣最重要的暑期旗艦活動「宜蘭國際童玩藝術節」已經宣布停辦，蘇澳鎮的「冷泉嘉

年華」系列活動恐怕也得要跟隨停辦。

蘇澳鎮擁有「世界唯二」的罕見冷泉資源，鎮公所公所都會在7月份暑期剛開始時舉辦「蘇澳冷泉嘉年華」活動，不僅逐年擴大規模，還將「泰國潑水節」納入冷泉嘉年華活動內容，不僅全鎮鎮民可以一起同歡，也吸引許多外地遊客參與，成為蘇澳鎮的暑期招牌活動。

但受到疫情影響，確診病患人數不斷增加，去年已經停辦1年的蘇澳冷泉嘉年華（蘇澳冷泉季）活動，鎮公所正在思考今年應該要怎麼進行；鎮公所觀光產業發展所長蘇玫娟表示，

「潑水節」是高度人群聚集且近距離互動的活動，加上會互相潑水，傳染病毒的風險性實在太高，加上事前就要開始做籌備工作，因此「潑水節」項目勢必要停辦，畢竟國內每天的確診人數仍居高不下，在安全防疫的考量下，停辦將會是最好的選項，以免吸引各地遊客聚集造成疫情擴散的風險。

但是整個「冷泉嘉年華」則可能會轉換為純宣傳的形式，也就是會透過電視、網路、道路及公車燈箱等展示方式，以影片、圖像內容來行銷並加深各地民眾對蘇澳冷泉嘉年華活動的印象，等到疫情趨緩甚至解禁後，民眾蜂擁而出四處旅行遊玩時，會第一個想要到蘇澳鎮，好好地體驗蘇澳鎮獨有的冷泉資源。

(中時 )