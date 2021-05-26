41萬劑AZ疫苗周五開打，新北市第一波卻只分到1.8萬劑，新北市長侯友宜表示，感謝中央統籌分配，都會優先給醫護人員施打，但無法滿足全部醫護人員，希望中央疫苗分配後，如果有剩餘的，可以滿足給所有雙北醫護需求。

另被問到南投縣想自己採購，新北市否有能力自行採購，侯友宜說，採購疫苗要「快、夠、好」，不管是哪一個管道，中央地方都要齊心協力，不會是單一地方的事，最主要還是要快一點，量要夠，且品質好的疫苗。

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(中時 )