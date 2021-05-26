新北疫苗只分到1.8萬劑 侯友宜：希望有多的可以給我們 16:472021/05/26 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗只分到1.8萬劑 侯友宜呼籲中央有多的給雙北。（新北市新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 41萬劑AZ疫苗周五開打，新北市第一波卻只分到1.8萬劑，新北市長侯友宜表示，感謝中央統籌分配，都會優先給醫護人員施打，但無法滿足全部醫護人員，希望中央疫苗分配後，如果有剩餘的，可以滿足給所有雙北醫護需求。 另被問到南投縣想自己採購，新北市否有能力自行採購，侯友宜說，採購疫苗要「快、夠、好」，不管是哪一個管道，中央地方都要齊心協力，不會是單一地方的事，最主要還是要快一點，量要夠，且品質好的疫苗。 說好的疫苗沒到位 鄭村棋：民進黨犯4大錯誤 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 民調一面倒要全面停課 萬美玲：政府要有擔當 (中時 ) #侯友宜 #疫苗 #中央 #雙北 #醫護人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 雙北線上教學大當機 學生崩潰：上不去是怎樣 10:262021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 全台二次大停電 侯友宜向市民說抱歉 12:182021/05/18 政治 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 北基宜花金馬地區線上就業博覽會登場 12:532021/05/18 財經 回應壓力 美供應海外疫苗增2000萬劑 03:472021/05/18 國際 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 生活熱門新聞 神隱12天「3＋11」禍首范雲現身！開口先要民眾做3件事 網友氣瘋 - 生活 萬華華西街現況曝光 中午這一幕網嘆：看到掉眼淚 - 生活 桃園增24例確診 足跡遍及好市多中壢店、中壢大江 - 生活 台大醫院重症滿載 小兒加護病房改成人用也不夠 院長PO文求救 - 生活 午後雷雨超猛！石門、翡翠水庫最新蓄水量曝光 太狂了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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