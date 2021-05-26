全球經濟強力復甦，引起通膨率上升的擔憂，為因應此狀況，美國聯準會（Fed）副主席Richard Clarida周二透露已接近討論縮減量化寬鬆政策（QE）的時機，替未來升息留伏筆，摩根士丹利執行長James Gorman則預測，聯準會將在年底前縮減QE，並於明年初升息，遠早於經濟學家與市場預測的2023年。

美媒報導，James Gorman對於經濟成長持樂觀態度，但多年沒出現通膨後，目前已看到明顯的物價指數上漲，如果通膨是結構性與長期的上漲，聯準會就不得不在某個時間點升息，明年初會是一個時間點。

James Gorman表示，「儘管聯準會目前仍持保守態度，且認為當前通膨壓力是暫時的，然而從多項經濟數據顯示，目前通膨跡象確實持續上升。」

值得一提的是，大摩旗下的經濟學家先前曾預測，聯準會可能會在2022年4月開始緊縮寬鬆政策，但要等到2023年才可能升息，與James Gorman的看法並不相同。

事實上，這並不是James Gorman第一次與員工意見相左，2015年他曾預測聯準會將在年底前升息，旗下經濟學家則認為要等到2016年才有可能，最終聯準會在2015年12月升息。

(中時新聞網)