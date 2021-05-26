遠雄集團創辦人趙藤雄被控於2009至2016年間，涉嫌占用苗栗縣後龍鎮秀水段760之1地號土地，當成趙母及先人墓地，遭苗栗地檢署依占用保安林地，涉犯水土保持法、森林法起訴，經苗栗地院審理後，26日以趙藤雄無由知悉本土地是保安林地等理由，判決無罪。得上訴。苗檢將在接獲判決書後再決定是否上訴。

遠雄集團創辦人趙藤雄出身後龍鎮，他遭苗栗地檢署起訴指涉於2009年秋天，將先人趙氏許進、趙氏腰的墳墓自他處遷葬後龍鎮秀水段760之1號土地內，並於2016年夏天，在同塊土地內設置趙藤雄母親洪夫人之墓，並雇人維護設施，涉嫌擅自占用保安林地，涉犯水土保持法、及森林法等罪嫌。

苗栗地院刑事庭經審理後，26日判決趙藤雄無罪，判決理由包括，1、依檢察官所提證據，難認被告主觀上知悉本案土地為保安林。2、後龍鎮公所雖於2004年間就曾發文向遠雄文教基金會表示，趙家墳地所用土地是保安林地。但無相關證據證明趙藤雄已親自閱覽或經他人告知該函文詳細內容。

其次，趙藤雄雖曾於2004年5月26日參加當時擔任立委的徐耀昌所召開本案土地代管協調會，但該會議未見農業委員會林務局派員參與，亦無關於保安林地使用限制之相關會議紀錄，趙藤雄是否可由該協調會知悉本案土地是保安林地，尚非無疑。

判決理由並指出，林務局未依保安林經營準則第6條第2項規定，在本案土地所屬保安林地設立保安林解說標示牌，並且所設人工界樁易於遺失，加上趙家墳地距離約150至200公尺處，是當地鎮民傳統使用的墳墓區，很難僅由植被、景觀推知本案土地是保安林。

判決理由認為，當場遷葬以及將趙母葬於本案土地，並非由趙藤雄1人所決定，檢方公訴意旨所舉被告涉有上開犯行證據，經調查結果，客觀上尚有合理懷疑存在，院方因認不能證明趙藤雄犯罪，依法自應為無罪判決。

(中時 )