瑞士國防部表示，一架空軍的F-5噴氣式飛機星期三在上瓦爾登(Obwalden)中部州的梅爾西-法盧特(Melchsee-Frutt)附近墜毀，飛行員及時彈射逃生，落地後沒有大礙。

路透社報導，瑞士國防部在推特上說，目前傾向是機體故障，詳細原因還需要調查，沒有提供更多細節。

梅爾西-法盧特位在梅爾西湖附近，此處是著名的滑雪聖地。

瑞士空軍是在1978年引進F-5E/F「虎2式」(Tiger II)，總數26架，其中6架被分配給瑞士巡邏兵表演隊(Patrouille Suisse)操作。瑞士對F-5E的簡單可靠相當滿意，一直服役到21世紀。在2010年決定將其退役，空軍內定瑞典的JAS-39獅鷲戰機來汰換，結果交付全民公投時卻沒過。這使得瑞士的F-5E必須持續使用，然而機況已在衰退中，目前只能在白天和晴朗的天氣中飛行。

(中時新聞網)