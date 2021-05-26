新竹市政府繼新竹國軍醫院設立篩檢站之後，第二個篩檢站將設在新竹科學園區，26日下午市府偕同竹科管理局及醫院代表前往竹科會勘，尋找適宜的設立地點，竹科管理局也證實選定地點後，會在一、兩周內盡速搭建完畢，後續將提供廠商申請給有需要的員工及家屬前來採檢。

新竹市跟科學園區在產業、生活、防疫上緊密聯繫，市長林智堅日前也表示雙方成立防疫聯絡窗口，與竹科會共同築起防疫高牆，守護護國神山群，雙方達成設立篩檢站共識後，26日下午進行場地會勘。

據了解，竹科篩檢站選址盡可能選在空曠、通風及交通良好之處，屆時也要考量人流管制，市府的角色為協助科管局建制，將新竹國軍醫院的範例挪制竹科園區使用，希望採用高規格的方式替園區企業員工採檢。目前仍在選址，包括篩檢能量、醫事人員進駐都還在規畫中。

竹科管理局副局長陳淑珠表示，園區員工大部分在新竹縣市居住，若竹科提供篩檢站，可讓園區廠商就近篩檢，規畫以企業為單位申請，除了員工之外更擴大讓家屬也能來篩檢，26日若選定位置後，快在一兩周內盡速搭建完成，所有程序都會按照市府以及CDC相關規範來做。

(中時 )