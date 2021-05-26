手機界裡的年輕品牌之一「realme」大膽嘗試，近期推出了realme聽我限定禮盒，嘗試在穿戴領域試水溫，real迷（realme粉絲）是否超想入手呢？

Realme品牌以黃色為主訴顏色，旗下眾多產品（無論內裝產品顏色）都採用黃色包裝，很有辨識度也表達充滿元氣的態度。不僅如此，持續跨界也符合realme品牌精神。繼2020年在FanFest粉絲節推出包含「Dare to be填詞T-shirt」的超值包（包含realme Buds Q 入耳式真無線耳機、10000 realme快充行動電源2以及T-shirt），還有realme玩家後背包realme果凍包後，以及2020年底推出realmeow公仔之後，最新跨界力作就是realme聽我限定禮盒。

realme在2020年8月首次粉絲節活動中推出期間限定商品realme玩家後背包。（realme提供）

realme聽我限定禮盒包含realme Buds Air 2 Neo和兩項全新穿搭周邊，分別為realmeow漁夫帽和長襪。realme Buds Air 2 Neo（開箱評測）是realme近期推出具有ANC(主動降噪）功能的真無線耳機新品，而realmeow漁夫帽與長襪則是充滿realme品牌風格的穿搭周邊，展現realme漸漸滲入real迷生活的小心機。

realme聽我禮盒內有三項產品，realme Buds Air 2 Neo（灰色款）、realmeow漁夫帽、realmeow長襪。（黃慧雯攝）

realme聽我禮盒內有三項產品包裝很類似，可別誤認了。（黃慧雯攝）

realme聽我禮盒內三項產品開箱展示。（黃慧雯攝）

realme聽我限定禮盒（NT$1499）以透明霧感的精裝外盒，並將realme Buds Air 2 Neo（禮盒內一律是灰色款，另售黑色款式）、realmeow漁夫帽、realmeow長襪都以黃色包裝盒排列在盒中，送禮自用都很具質感。禮盒價格跟realme Buds Air 2 Neo單售一致，等於realmeow漁夫帽、realmeow長襪都是附送的！偏愛明亮色穿搭的朋友，或是善用配色來展現風格的消費者，或甚至是real迷，可別忘了在realme網路商店、realme品牌專櫃、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網、遠傳friDay 購物來選擇。

(科技)