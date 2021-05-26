全台三級警戒，淡水卻有一家揮皇高爾夫球場持續開放民眾預約打球，新北市長侯友宜26日震怒「太離譜」、「絕對重罰」、「該關就關」。
據報導，雖然全台進入三級警戒，但該高爾夫球場還有持續營業，停車場幾乎停滿。
新北市教育局長張明文表示，依規定高爾夫球場要全部關閉，體育處已會同警政單位每日稽查，有違規事證都會移送衛生局依據傳染病防治法重罰6萬以上、30萬以下罰鍰。
侯友宜痛批，實在太離譜，這是什麼時間點「該關就關」他一定採最重罰，絕不允許大家對防疫視若無睹，一定重罰，該關就讓它關。
(中時 )
全台三級警戒，淡水卻有一家揮皇高爾夫球場持續開放民眾預約打球，新北市長侯友宜26日震怒「太離譜」、「絕對重罰」、「該關就關」。
據報導，雖然全台進入三級警戒，但該高爾夫球場還有持續營業，停車場幾乎停滿。
新北市教育局長張明文表示，依規定高爾夫球場要全部關閉，體育處已會同警政單位每日稽查，有違規事證都會移送衛生局依據傳染病防治法重罰6萬以上、30萬以下罰鍰。
侯友宜痛批，實在太離譜，這是什麼時間點「該關就關」他一定採最重罰，絕不允許大家對防疫視若無睹，一定重罰，該關就讓它關。
(中時 )
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