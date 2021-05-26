美國有線電視新聞網（CNN）25日引述消息人士指出，拜登政府上任後，關閉了一項川普時代國務院主導、證明新冠病毒起源於武漢實驗室的調查，擔心調查結果品質有問題，甚至連川普時代官員都形容，調查結果有「重大瑕疵」。

新冠病毒源自於武漢實驗室？

美國前總統川普政府緊咬新冠病毒源自於武漢病毒研究所，CNN引述3名消息人士指出，外界不知道的是，2020年秋天，川普政府時代的國務院開啟了證明病毒源自於大陸實驗室的調查。

不過這項調查工作很快就陷入內部意見不合的泥淖，擔心成為川普政府指責大陸的政治工具，並且只挑選能夠證明這項理論的證據。拜登政府年初就職後，官員於2月、3月聽取調查小組的匯報，並且決定終止調查工作，消息人士透露，有人質疑調查結果的合法性，調查計畫也被視為無效使用資源。

針對批評，參與計畫的調查人員喊冤，強調是「誠實」的調查，主要探究大陸的生化武器計畫在病毒起源於武漢上是否扮演更大的角色。

他們也不願接受拜登政府對他們工作品質的批評，強調工作目標就是檢視支持實驗室外洩理論的科學研究以及美國情報圈提供的公開及機密資訊，並且對病毒如何在實驗室出現提供更多解釋。

報導指出，參與調查的人員都是前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的盟友。

一名國務院發言人證實，已經關閉這項調查計畫，不過強調就算調查工作已經結束，國務院仍持續透過跨部門合作調查新冠起源問題。

CNN引述消息人士指出，針對川普、蓬佩奧等人暗示新冠病毒源於實驗室的說法，川普政府後期內部陷入紛歧，部份人士擔心淪為政治手段，但包括蓬佩奧在內等人士認為，有必要針對未解答的問題展開調查。

不過反對者認為，調查小組的工作方式相當可疑，他們似乎設法對抱持懷疑的人隱瞞工作，前國務院官員透露，調查小組基本上是秘密進行調查，排除國務院的技術專家、情報單位，然後只對特定跨部門高官匯報「初步結論」，甚至連所屬部門主管都不知情。

值得注意的是，川普政府執政後期，其他官員終於得知這項調查後，邀請外部科學家檢視調查結果，發現他們蒐集到的證據「沒有定論、且會誤導」，這個結果迫使當時的助理國務卿福特（Christopher Ford）向部份國務院官員發送備忘錄，提醒他們謹慎看待調查結果，福特形容調查小組的分析有「重大瑕疵」，敦促官員不要認為大陸解放軍在武漢病毒研究所的計畫中有任何可疑之處，或是聯想到生化戰活動。

(中時新聞網)